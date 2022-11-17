Сити-менеджер Ростова встретился с руководителями группы компаний «Синара»

Новые составы будут курсировать сначала в тестовом режиме Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в Москве на форуме «Транспорт России» встретился с руководителями группы компаний «Синара». Стороны обсудили будущее обновление транспортной инфраструктуры донской столицы.

- Нам представили новую линейку троллейбусов и электробусов компании, которая планируется к производству в 2023 году. Договорились, что уже весной эти новинки выйдут на маршруты Ростова, где в течение двух месяцев будут работать в тестовом режиме, - рассказал по итогам встречи Алексей Логвиненко.

Напомним, новый подвижной состав в донской столице собираются запустить в рамках масштабной трамвайной модернизации. Кроме этого, в городе также собираются создать и реконструировать 103 км трамвайных путей и возвести два депо.

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