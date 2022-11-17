В Ростове мужчина украл у соседа полмиллиона и проиграл их в карты

Практически все деньги мужчина проиграл в карты. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростове-на-Дону мужчина украл у своего соседа полмиллиона и проиграл их в карты. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 45-летний злоумышленник находился в гостях у своего товарища. Мужчина по-дружески поделился с ним, что откладывает деньги на покупку авто и рассказал, где их хранит. Подозреваемый подождал пока тот выйдет из комнаты и забрал все накопленные деньги. Мужчина отправился с крупной суммой в другой город и практически все деньги проиграл в карты. Полицейским удалось вернуть владельцу 30 тысяч рублей.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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