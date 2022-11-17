Двое бандитов получили сроки за убийство пожилой женщины в Ростовской области

Осужденных уже отправили под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области двоих жителей Кагальницкого района осудили за разбой и убийство пожилой женщины. Бандиты получили по 15 лет колонии строгого режима, их уже отправили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по региону.

Известно, что мужчины жестоко расправились с 73-летней пенсионеркой в ноябре прошлого года. Преступники вошли в дом и напали на хозяйку с топором. В итоге женщина от серьезных травм умерла на месте.

После этого незванные посетители хладнокровно прошли в комнату и забрали более 500 тысяч рублей - все сбережения, которые хранила женщина. Однако злодеи недолго пробыли на свободе, после преступления их быстро нашли и задержали.

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