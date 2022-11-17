В Ростовской области бывшего участкового заподозрили в получении взятки

Сейчас по уголовному делу идет следствие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области бывшего участкового из Сальского района заподозрили в получении взятки и отправили под домашний арест. Сейчас идет следствие, рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону.

По данным ведомства, экс-правоохранитель получил 80 тысяч рублей от женщины, которая совершила нарушение во время своего условного срока. Повторное преступление для нее могло закончиться тюрьмой, но мужчина пообещал за деньги уничтожить административный протокол.

Известно, что хитроумную схему раскрыли сотрудники УФСБ. После этого было возбуждено уголовное дело. Если вину подозреваемого в итоге докажут, он сам может получить срок, но уже не условный, а вполне реальный.

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