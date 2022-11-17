В Таганроге начали ремонт дороги на Николаевском шоссе

Ремонт ведут для того, чтобы на дорогах не было выбоин и ям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области приступили к ремонту дороги на Николаевском шоссе Таганрога. К этому моменту с проезжей части уже сняли около 1500 кв. метров покрытия. Позже участок зальют новым асфальтом, сообщает городская администрация.

Местные власти добавили, что похожие работы сейчас также проводятся на улице Инициативной. Там рабочие выполнили фрезерование на площади в 486 кв. метров, а также уже местами выполнили асфальтирование.

Известно, что в ближайшее время обещают завершить обновление перекрытых мест на Безымянном проезде. Добавим, ремонт ведут для того, чтобы на дорогах не было выбоин и ям.

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