В Ростове 18-летний водитель на иномарке устроил ДТП с автобусом

Сейчас сотрудники полиции еще устанавливают обстоятельства происшествия. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростове-на-Дону 18-летний водитель Hyundai Accent устроил ДТП с пассажирским автобусом № 54 «Александровка - Темерник». Об этом 17 ноября сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

- Авария произошла сегодня днем на проспекте Сельмаш. Водитель легковушки двигался со стороны Селиванова в сторону Шолохова. Предварительно, он не справился с управлением и врезался во встречный общественный транспорт, а потом в забор, - рассказали в ведомстве.

В УГИБДД уточнили, что в момент столкновения в салоне автобуса находились 15 человек. Пострадавших нет. Сейчас сотрудники полиции еще устанавливают обстоятельства происшествия. Донских водителей просят соблюдать ПДД и быть предельно осторожными за рулем.

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