В Ростове на Военведе иномарка провалилась в глубокую яму

Машина попала в западню передним левым колесом. Фото: группа в VK Это Ростов - новости Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону на пересечении Тарновского-Терлецкого и Рахманинова иномарка лихо угодила в глубокую яму, которая зияла прямо посреди дороги. Фото чьей-то неудачной и, по всей видимости, довольно неожиданной парковки снял на камеру очевидец.

Машина попала в западню передним левым колесом и ушла в провал настолько, что заднее правое оторвалось от земли. Этот снимок появился в одном из городских пабликов сегодня, 17 ноября. Происшествие сразу же привлекло внимание пользователей сети.

Ростовчане иронично пошутили по поводу того, как можно было не заметить «целый кратер» посреди проезжей части. Водителю посоветовали чаще смотреть на дорогу, а не в гаджеты. Некоторые отметили, что проезжай часть будто бы пережила «бомбежку». При этом местные жители добавили, что улицу, о которой идет речь, давно уже нужно привести в порядок.

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