В Ростове женщину аферисты "развели" на 330 тысяч рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело по «Кража». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовчанка лишилась 330 тысяч рублей после телефонного разговора. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, женщине позвонили с неизвестного номера. Когда она ответила, то человек на другом конце провода представился сотрудником правоохранительных органов Москвы. Он сообщил, что ее однофамилец пытается снять деньги с ее счета в банке. Мошенник посоветовал обратиться в банк и переоформить счета. Женщине сразу же позвонил подставной сотрудник банка и рассказал, что ей нужно сделать. После всех выполненных указаний она взяла кредит на 332 тысячи рублей, а затем перевела их мошенникам. Потерпевшая несколько раз звонила по номерам, с которых поступали звонки, но ответа не было. Тогда она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

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(Подробности)