Ограждения появятся на Ульяновской и Верхненольной Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 19 ноября до 20 декабря ограничат проезд по двум улицам Ростова-на-Дону. Об этом сообщает городской департамент автодорог.

Так, из-за строительства водопровода собираются частично перекрыть Ульяновскую. Сложности с проездом появятся на участке от Газетного до Ворошиловского.

Ограждения появятся и на Верхненольной: от СКК в районе дома №14/90 до пересечения Нижненольной и Мясникова, а также от дома №24 до СКК в районе постройки №14/90. Эти ограничение будут связаны с работами по реконструкции коллектора.

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