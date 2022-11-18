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НовостиОбщество18 ноября 2022 8:14

С 19 ноября до 20 декабря ограничат проезд по двум улицам Ростова

Водителей просят быть внимательными на частично перекрытых участках
Ангелина СКИБА
Ограждения появятся на Ульяновской и Верхненольной

Ограждения появятся на Ульяновской и Верхненольной

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 19 ноября до 20 декабря ограничат проезд по двум улицам Ростова-на-Дону. Об этом сообщает городской департамент автодорог.

Так, из-за строительства водопровода собираются частично перекрыть Ульяновскую. Сложности с проездом появятся на участке от Газетного до Ворошиловского.

Ограждения появятся и на Верхненольной: от СКК в районе дома №14/90 до пересечения Нижненольной и Мясникова, а также от дома №24 до СКК в районе постройки №14/90. Эти ограничение будут связаны с работами по реконструкции коллектора.

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