Утром в Ростове из-за дождей дороги ушли под воду

Люди пожаловались, что из-за осадков простояли в пробках дольше обычного. Фото: группа в VK Это Ростов - новости Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону утром 18 ноября из-за дождя некоторые дороги вновь превратились в реки. Это заставило изрядно понервничать водителей, пассажиров общественного транспорта и пешеходов, которые спешили на работу и по делам.

Люди пожаловались журналисту «КП - Ростов-на-Дону», что дождь в городе шел с вечера, и после этого дорожные заторы были немного дольше обычного.

Также сообщения о мини-потопах появились сегодня и в социальных сетях. Например, в одном из пабликов очевидец опубликовал видео, снятое на пересечении Текучева и 1-й Конной армии. Судя по ролику, колеса машин на этом участке почти полностью уходили под воду.

Пользователи сети в комментариях к посту посетовали на количество ростовских ливневок и их пропускную способность во время осадков.

Добавим, ранее спасатели и синоптики предупредили о возможных ливнях, мокром снеге и сильном ветре. Непогода должна продлиться до 22 ноября. К слову, грядущие выходные также будут дождливыми, но воздух должен прогреться до аномально теплой температуры по сравнению с предыдущими днями.

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