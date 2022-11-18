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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 10:48

В Ростовской области поймали мужчину с килограммом наркотической травы

За это в отношении нарушителя завели дело
Ангелина СКИБА
Подозреваемым оказался 46-летний безработный мужчина

Подозреваемым оказался 46-летний безработный мужчина

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области поймали мужчину с пакетом наркотического растения. Теперь владельцу «травы» грозит до 10 лет тюрьмы, рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

- В Волгодонске на перегоне Волгодонская - Саловский задержали подозрительного пешехода. Во время обыска у него нашли при себе 1,3 кг серо-зеленого вещества, которое в итоге оказалось наркотиком, - пояснили в УТ МВД по СКФО.

Подозреваемым оказался 46-летний безработный мужчина. Он заверил правоохранителей, что собрал запрещенку исключительно для личного употребления, но это не избавило его от уголовного дела. Позже выяснилось, что задержанный уже был ранее судим за кражу.

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Теперь мужчине грозит тюрьма (подробности)