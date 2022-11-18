Штрих-коды на рецептах и список фармацевтов-нарушителей предложили ввести в Ростовской области

Сейчас в регионе работают свыше 1700 аптечных организаций Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области депутаты Заксобрания предложили целый ряд мер по борьбе с нелегальной торговлей сильнодействующими лекарствами. Эту тему подняли на заседании фракции «Единая Россия».

Так, например, были высказаны идеи о введении штрих-кодов на рецептах и новых контрольных закупках в аптеках - объезды точек, по мнению представителей донского парламента, нужно проводить как можно чаще и с привлечением общественников.

Кроме того, на собрании предложили создать «систему учета недобросовестных должностных лиц фармацевтических организаций». Все озвученные инициативы уже направили сенатору от Ростовской области Ирине Рукавишниковой.

- Проблема «аптечной наркомании» остается в числе вопросов, требующих пристального внимания. Перечень мер мы готовили вместе с коллегами-общественниками, которые ежедневно сталкиваются с проблемой незаконного оборота препаратов, - рассказал председатель комитета донского Заксобрания по законодательству Александр Косачев.

Добавим, сейчас в регионе различными лекарствами торгуют более 1700 аптечных организаций.

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