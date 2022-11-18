24 ноября в Ростовской области проведут льготную стерилизацию животных

Стерилизация продлевает жизнь пушистым любимцам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Льготную стерилизацию собак и кошек проведут в Ростовской области 24 ноября. В этот день операции животным будут делать на треть дешевле обычного, сообщает сайт донского правительства.

Ветеринары просят приносить на прием здоровых домашних питомцев. Специалисты уверены, что медицинские вмешательства только продлевают жизнь любимцам, а также помогают регулировать численность брошенных пушистиков.

- По статистике, стерилизованное животное живет дольше. Снижается восприимчивость к ряду заболеваний, меньше риск образования онкологии, так как опухоли у собак, например, гормонозависимы, - рассказал заместитель начальника управления ветеринарии Ростовской области Дмитрий Кутовой.

Договариваться о приеме необходимо заранее, список организаций и телефоны уже есть в сети. Последний в этом году день льготной стерилизации состоится 29 декабря.

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