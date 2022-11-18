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НовостиОбщество18 ноября 2022 13:35

В Ростове-на-Дону провели ротацию дорожных камер наблюдения

Стационарные комплексы установили на Ленина, Стачки, Нансена, Борко и Нариманова
Ангелина СКИБА
Комплексы фото- и видеофиксации помогли раскрыть более 900 тысяч нарушений

Комплексы фото- и видеофиксации помогли раскрыть более 900 тысяч нарушений

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону изменили места стационарных дорожных камер наблюдения. Об этом сегодня, 18 ноября, в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Проведена традиционная ротация комплексов фото- и видеофиксаций, в рамках которой 5 камер установили на Ленина, Стачки, Нансена, Борко, Нариманова, - написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации отметил, что подобные меры применяют для сокращения количества нарушений ПДД и, соответственно, снижения числа аварий.

Добавим, за 10 месяцев 2022 года дорожные комплексы помогли раскрыть более 900 тысяч нарушений. Выяснилось, что чаще всего, в 91,4 % случаев, водители превышают скорость и едут по полосам для автобусов.

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