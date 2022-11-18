В Ростовской области открыли российско-армянский логистический форум

В рамках форума провели научно-практическую конференцию. Фото: сайт Ростовского филиала МГТУ ГА

В Ростове-на-Дону 17 ноября состоялось открытие российско-армянского логистического форума. В рамках этого мероприятия организовали научно-практическую конференцию «Авиатранс-2022», приуроченную ко Дню работника транспорта.

Участниками конференции стали представители власти, авиапредприятий юга России, ведущих транспортных вузов, а также многих других организаций и ведомств. Эксперты поделились опытом и обсудили актуальные вопросы гражданской авиации. Кроме того, в рамках встречи с докладами выступили ученые, студенты и практики.

- Ставшее традиционным мероприятие вносит весомый вклад в развитие гражданской авиации, дает возможность не только произвести обмен опытом, но и обсудить актуальные проблемы и новые технологии, которые можно применить в развитии отрасли, - отметил начальник Южного межрегионального территориального управления на воздушном транспорте «Росавиация» Валерий Силаев.

Добавим, сбор в стенах Ростовского филиала МГТУ ГА провели на самом высоком уровне. Он завершился интересной дискуссией. Теперь обсуждения перенесут в Армению, где состоится круглый стол: «Новые грани развития российско-армянских логистических и миграционных процессов».

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