С 1 декабря в Волгодонске изменится тариф на проезд в общественном транспорте

Стоимость проезда изменят из-за инфляции и роста цен на запчасти Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области с 1 декабря изменится тариф на проезд в общественном транспорте Волгодонска. Об этом сообщили местные власти.

- Стоимость билета в автобусах и троллейбусах МУП «ГПТ» составит 27 рублей при безналичной оплате банковской картой, 30 рублей при оплате наличными и 23 рубля для школьников при предъявлении ученического удостоверения, - рассказали в администрации города.

Сейчас за проезд платят 24 рубля, но, по словам специалистов, это не покрывает потребности транспортного предприятия и не позволяет ему безаварийно работать.

- Причинами стали: высокая инфляция, порядка 15%, резкий рост цен на основные материалы и запчасти (до 50%), повышение зарплат персоналу на 20%, - пояснили жителям Волгодонска.

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