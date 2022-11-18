Сильный ветер повалил остановку в Октябрьском районе Ростова

Ростовчане пошутили в сети про ласковый осенний ветерок. Фото: группа в VK Это Ростов - новости Ростова-на-Дону

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону сильный ветер повалил остановку. Конструкция из стекла и металла рухнула прямо на тротуар. После этого по земле разлетелись осколки. Фото с места происшествия в одном из городских пабликов опубликовал очевидец.

Пользователи сети в комментариях пошутили про ласковый осенний ветерок и предположили, что остановка «просто прилегла отдохнуть». Некоторые выразили недовольство тем, как рабочие смонтировали объект.

Добавим, что снимки появились в сети сегодня, 18 ноября. Ранее ростовчане активно жаловались на непогоду. По словам жителей донской столицы, после осадков утром некоторые улицы превратились в реки. К слову, синоптики до этого сообщили, что дожди еще пройдут на этих выходных.

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