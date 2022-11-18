Жителей Ростова возмутил продавец, который мыл морковь прямо в луже

Очевидцы не смогли сказать, попали в итоге спорные овощи на прилавок или нет Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей Ростова-на-Дону возмутил торговец, который мыл морковь прямо в луже посреди улицы. Несколько овощей красовались в грязной воде, а буквально в паре метров от «чистейшего источника» стояли припаркованные машины.

Ростовчане отметили, что до «санитарных процедур», которые устроил мужчина, некоторые из авто успели не раз проехать по луже грязными колесами. Всю эту картину запечатлели на камеру на улице Зорге, фото люди прислали журналистам портала bloknot-rostov.ru.

- Говорят, что чистота - залог здоровья, но не таким же способом ее добиваться, - пожаловалась изданию одна из местных жительниц.

К слову, ни сама женщина, ни другие очевидцы не смогли с точностью сказать, попали в итоге спорные овощи на прилавок или нет. Также нет доказательств, что видели именно местного торговца, а не какого-то другого человека. Однако ростовчане все-таки посоветовали соседям всегда тщательно мыть овощи и фрукты после покупки.

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