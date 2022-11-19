В выходные в Ростовской области прогнозируют снегопад и гололедицу

Гололедицу прогнозируют по северу области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В выходные в Ростовской области прогнозируют небольшие морозы и гололедицу. Об этом сообщили в ростовском гидрометцентре.

Днем 19 ноября в большинстве районов пройдет умеренный дождь, вечером — с грозой. Местами возможен и сильный дождь. Ночью и утром ожидаются туман, утром и днем по северу — гололед, на дорогах — гололедица. Скорость ветра будет составлять 6 — 11 метров в секунду, местами порывы могут усиливаться до 15 — 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью — -1 — +4 градуса, при прояснениях — до -6. Днем столбик термометра может подняться до +1 — +6 градусов, по югу — до +13.

20 ноября будет облачно с прояснениями. В большинстве районов прогнозируют дождь и мокрый снег. Ночью и утром ожидается туман. Порывы ветра будут достигать 5 — 10 метров в секунду, в отдельных районах — 15 метров в секунду. В ночное время на термометре будет +2 — +7 градусов, в ночное — +5 — +10, по югу до +17.

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