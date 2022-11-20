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НовостиОбщество20 ноября 2022 9:35

Дождь с градом размером с горох обрушился на Ростов

Осадки удивили жителей города
Михаил СТРИЖЕВ
Осадки прошли вечером 19 ноября.

Осадки прошли вечером 19 ноября.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове 19 ноября прошел сильный дождь с градом. Об этом сообщили жители Советского района города.

Дождь начался около 16 часов. Позже прошел град. Осадки удивили ростовчан.

— Когда услышала сильный шум, подумала, что это ливень. Но оказалось, прошел и град, — поделился один из очевидцев.

По его словам, град был размером с горох. Пострадал ли кто-то от непогоды, неизвестно. К счастью, продлились осадки недолго, около получаса.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что 20 ноября в большинстве районов Ростовской области ожидается умеренный дождь. По северной части региона может пройти мокрый снег.

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