Губернатор навестил семью мобилизованного ростовчанина

Губернатор отметил, что власти продолжат оказывать помощь семьям мобилизованных. Фото: правительство Ростовской области.

Губернатор Василий Голубев навестил семью мобилизованного из Ростова. Об это глава региона сообщил на своей официальной странице в соцсетях.

Ранее семья обращалась за помощью и необходимую поддержку получила. Люди поблагодарили за это губернатора.

— Продолжим оказывать необходимую поддержку семьям мобилизованных, — прокомментировал свой визит Василий Голубев.

Напомним, мобилизованным из Ростовской области выплачивают единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей. Власти также оказывают помощью семьям призванных мужчин. Чтобы получить поддержку, необходимо обратиться по номеру горячей линии 8 (800) 200-34-11.

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