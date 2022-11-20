Ростовчане рассказали, что больше любят дарить, чем получать подарки

60% ростовчан любят и дарить, и получать подарки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ростовчане рассказали, что они больше любят — дарить или получать подарки. Опрос жителей донской столицы провел сервис по поиску работы SuperJob.

Оказалось, что 60% опрошенных нравится и дарить, и принимать подарки. А вот среди оставшихся 40% большинство предпочитает преподносить подарки. Люди объяснили, что им нравится видеть радость и удивление, которые вызывает их презент. Еще 10% признались, что больше любят получать подарки. А еще 6% сказали, что не любят ни того, ни другого.

Интересно, что многим женщинам по душе и дарить, и получать подарки. А вот большинству мужчин нравится удивлять близких и знакомых презентом.

— Мне нравится дарить подарки, когда я вижу счастливые глаза тех, кому я сделал подарок. Если ещё и угадал с ним — просто бесценно, — поделился один из опрошенных.

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