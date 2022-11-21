На трассе «ВАЗ-21063» столкнулся с иномаркой BYD. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО
Сразу три человека - две женщины и 10-летний мальчик - пострадали в ДТП на трассе Новочеркасск - Багаевская. Об этом утром 21 ноября сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.
В ведомстве уточнили, что авария произошла вчера вечером на территории Октябрьского района. Предварительно, 60-летняя водитель автомобиля «ВАЗ-21063», направляясь в сторону станицы Заплавской, при повороте налево на перекрестке не уступила дорогу и врезалась в легковую иномарку BYD.
- В результате травмы получили: сама владелица отечественной легковушки и ее пассажиры - женщина 58 лет, а также 10-летний мальчик. Ребенку потребовалась разовая медицинская помощь, - рассказали в УГИБДД.
Сейчас детали и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции. Водителей просят строго соблюдать правила дорожного движения и не отвлекаться за рулем на беседы или гаджеты.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Волгодонске три человека пострадали после ДТП с двумя иномарками
Авария произошла на улице Весенней (подробности)