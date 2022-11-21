Партию опасной для здоровья креветки обнаружили в Ростовской области

Всего во время проверки забраковали 100 кг продукции Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области на одном из оптовых предприятий нашли партию опасной для здоровья мороженой креветки. Об этом 21 ноября рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Всего во время проверки забраковали 100 кг продукции. Специалисты усомнились в ее качестве и безопасности после того, как не смогли проследить по документам, откуда поступило сырье и кто был поставщиком.

Как пояснили в управлении, подобные недочеты нарушают закон «О ветеринарии», технический регламент и приказ Минсельхоза. Теперь донское предприятие временно не сможет пользоваться системой «Меркурий», также юрлицу было объявлено предостережение.

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После этого партию отправили на специальную обработку (подробности)