В Ростове полицейские помогли добраться беременной женщине до роддома

Мама и ребенок чувствуют себя хорошо Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

В Ростове-на-Дону местной жительнице полиция помогла добраться до роддома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, к сотрудникам ГИБДД по Ростовской области подъехал «ВАЗ-2109». Взволнованный водитель обратился за помощью. В его машине находилась беременная жена, у которой начались схватки. Дорога была слишком загружена, автомобили стояли, и супруг переживал, что они не успеют вовремя добраться до больницы. Сотрудники ГИБДД оперативно доставили будущих родителей в больницу.

Наутро напарники узнали, что на свет появился мальчик. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо и в скором времени будут готовиться к выписке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчанка собрала полторы тонны гуманитарного груза и отправилась в Донбасс, чтобы помочь зооприюту

Женщина рассказала, как проделала долгий и опасный путь и почему снова собирается в пригород Донецка

(Подробности)