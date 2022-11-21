В Ростове-на-Дону 21 ноября обещают резкое потепление

Температура воздуха ночью составит 6…8 градусов, а днем 15…17 градусов. Фото: Алексей ФОКИН

В Ростове в понедельник, 21 ноября, ожидается резкое потепление до 17 градусов и небольшой дождь. Об этом сообщает Ростовский гидрометцентр.

Ночью будет без существенных осадков, утром и днем небольшой дождь. В ночные и утренние часы ожидается туман. В понедельник будет дуть юго-восточный ветер с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 6…8 градусов, а днем 15…17 градусов.

В Ростовской области будет облачно с прояснениями. Местами по региону небольшой и умеренный дождь. Ночью и утром ожидается местами туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10 м/с, утром и днём местами порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3…8 градусов, по северу области до 0 градусов, в дневные часы — 11…16 градусов, по югу - до 18 градусов.

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