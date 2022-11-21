В Ростовской области без вести пропала 82-летняя пенсионерка

Вера Михайловна не выходит на связь с 19 ноября. Фото: Марина
В Кагальницком районе без вести пропала 82-летняя бабушка. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказала невестка пропавшей Марина.
По словам женщины, пенсионерка живет в хуторе Кагальничок. Сын каждые три дня навещал ее и привозил покушать. Так, 19 ноября, когда он в очередной раз приехал к ней в гости, то увидел, что дома никого нет. Взволнованный мужчина сразу же обратился в полицию.
У Веры Криворотько худощавое телосложение, голубые глаза и седые короткие волосы. Рост бабушки — около 165 сантиметров. В день пропажи могла быть в красном платке и куртке камуфляжного цвета.
АЛЛО!
Если вам известно что-то о местонахождении пенсионерки, сообщите по телефонам: 8-951-511-80-94 или 8-950-841-80-45.
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