В Ростовской области назвали самый распространенный диапазон зарплат

Средний уровень зарплаты в Ростовской области составил от 22 до 44 тысяч рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

В донском регионе эксперты назвали самый распространенный диапазон зарплат. Исследования провели РИА Новости.

Согласно статистики, с сентября 2021 года по август 2022 — жители, чья зарплата достигала больше ста тысяч рублей составили 3,3%. Жители с зарплатой, которая не превышает 20 тысяч рублей составляют 25%. Ростовская область заняла 46 место по исследуемых показателях. Он находится в середине списка. Отметим, что средний уровень зарплаты в Ростовской области составил от 22 до 44 тысяч рублей.

Первое место забрал Чукотский район, где число жителей с зарплатой больше ста тысяч составляют 49,6%. Второе место занял Ямало-Ненецкий округ с 43,8%, третье место взяла Магаданская область — 33,6%. На четвертом месте расположился Ненецкий автономный округ с 33,4%.

Пятое место по этому показателю закрывает Москва. В столице 32,6% горожан получают более ста тысяч рублей.

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