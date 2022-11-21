В Ростове побит температурный рекорд последних 100 лет

21 ноября 1923 года температура воздуха составляла +16 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону побит температурный рекорд. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 21 ноября, в городе воздух днем прогрелся до рекордных +18 градусов. Многие ростовчане совсем недолго успели поносить теплые пуховики и шапки, как снова набросили на себя легкие пальто и куртки. Отметим, что 21 ноября 1923 года температура воздуха составляла +16 градусов.

Температурный рекорд. Фото: Ростгидрометцентр

Синоптики обещают всю неделю в Ростове и донском регионе в целом теплую погоду. Днем воздух прогреется до +9...+15 градусов. В вечернее время столбики термометра опустятся до +5...+7 градусов. При этом в городе преимущественно ожидается переменная облачность и временами небольшие дожди.

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