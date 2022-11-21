В Ростове мужчину подозревают в крупном мошенничестве

При встрече, мужчина передал мошеннику 300 тысяч рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону мужчину подозревают в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 49-летний ростовчанин в разговоре со знакомым узнал, что его товарищ ищет юриста. Злоумышленник решил воспользоваться ситуацией и сам позвонил мужчине и представился сотрудником юридической компании. При встрече, мужчина передал мошеннику 300 тысяч рублей. Он в свою очередь пообещал, что оперативно займется его вопросами.

На следующий день, когда ростовчанин попытался снова связаться с подставным юристом, то последний перестал выходить на связь. «Заработанные» деньги он потратил на собственные нужды.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщили в ведомстве.

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