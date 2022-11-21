«Дышим и рассматриваем цвета вокруг»: как избавиться от телефонного мошенника, рассказала ростовский психолог

Психолог из Ростова рассказала, как правильно закончить разговор с телефонным аферистом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Ростовской области теряют миллионы рублей после телефонных разговоров. Попадаясь на уловки лже-банкиров, дончане добровольно переводят деньги мошенникам. Притом, что распознать злоумышленников достаточно просто. О том, как избавиться от непрошенного звонка, рассказала ростовский психолог с 20-летним стажем.

«С НИМИ ТАКОГО НЕ ПРОИЗОЙДЕТ»

- Портрет мошенника абсолютно очевиден, - начала разговор Виктория Звонарева. - Это человек, который подготовлен к тому, чтобы забрать у вас деньги, обмануть вас или совершить какие-то мошеннические действия. Он обладает техниками НЛП - нейролингвистического программирования. И, по всей видимости, прочитал определенную литературу или обучился этому методу. К тому же, у него перед глазами есть работающая схема, с помощью которой он уже обвел вокруг пальца не одного «клиента».

По словам специалиста, зачастую мошенники действуют стремительно. Их цель - не дать собеседнику опомниться. Поэтому говорят уверено и быстро, Но как таковых кодовых фраз у них нет. И, несмотря на то, что озвучен 1000 и 1 способ не попадаться на удочку аферистов, жертв у них меньше не становится.

- Просто большинство людей уверены, что именно с ним ничего подобного не произойдет, - объясняет психолог. - И поэтому, когда поступает звонок от преступников, человек до последнего уверен, что с ним разговаривает именно сотрудник банка или правоохранительных органов.

ИНФОРМАЦИЮ НАДО АНАЛИЗИРОВАТЬ

Чтобы грамотно избавиться от звонящего, специалист советует отвечать невпопад, задавать нелепые вопросы, таким образом сбив натиск звонящего. В идеале, конечно, просто прервать разговор, либо сослаться на неотложные дела и перезвонить позднее.

- Если вы не можете до конца убедить себя, что это мошенник, позвоните знакомым, расскажите им об этом звонке, что вас в нем смутило, выслушайте мнение постороннего человека или позвоните в полицию, либо в тот банк, из которого якобы к вам обращались, - дает совет психолог.

К слову, нередко жертвами мошенников становятся именно те люди, которые тратят много времени на просмотры ТВ-программ и социальных сетей. Если человек постоянно находится в таком виртуальном мире, у него ослабевает критическое мышление, и он начинает воспринимать любую полученную информацию на веру, не анализируя ее. Поэтому, когда таким людям звонят мошенники, они не задумываясь и выполняют все инструкции звонящего.

КОНКРЕТНО

Берем паузу

— Эти техники очень просты в применении, но действенны. Они нужна для того, чтобы выйти из состояния страха, а для этого необходимо взять «паузу» и применить технику дыхания, - советует Виктория Звонарева. - Мы делаем глубокий вдох и пока вдыхаем считаем: 1,2,3,4. Затем на выдох тоже самое - выдыхаем и в этот момент считаем до 4. И так 4 круга. Это называется «квадрат дыхания».

Или вот вторая техника. Вы выбираете 4 цвета вокруг вас, то есть это могут быть цвета на улице или в помещении, в котором вы находитесь на момент разговора. Выбираете цвета и при этом считаете их: 1,2,3,4. Эта техника поможет вам сфокусироваться на себе, своих мыслях и сделать те действия, которые помогут вам принять правильное решение. А заодно – понервничать мошеннику, ведь пока вы будете разглядывать и дышать, то точно будете отвечать невпопад, а значит злоумышленнику придется отойти от накатанной схемы, и это позволит вам не совершить ошибку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пенсионер из Ростова потратил 6,5 млн рублей на витамины, мечтая о долголетии

Мужчине какое-то время звонили с незнакомых номеров разные люди. И все представлялись сотрудниками соцслужбы. Говорили: мол, ему полагаются различные витамины, БАДы и лекарственные препараты со скидкой. При этом, уверяли незнакомцы, чудо-таблетки смогут излечить почти ото всех недугов и продлить жизнь (подробности)

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Ростовчанин хотел защитить сбережения от воров, а сам перевел их мошеннику

Житель Октябрьского района Ростова поплатился рублем за свою доверчивость, рассказали в донском главке. По данным ведомства, ростовчанину с незнакомого номера позвонил мужчина. Он сказал, что работает в банке, а дальше заявил, что в последнее время все чаще деньги со счетов клиентов списывают мошенники (подробности)