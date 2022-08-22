Ростовчанин хотел защитить сбережения от воров, а сам перевел их мошеннику

Ростовчанин перевел мошеннику более 400 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Октябрьского района Ростова поплатился рублем за свою доверчивость, рассказали в донском главке. По данным ведомства, ростовчанину с незнакомого номера позвонил мужчина. Он сказал, что работает в банке, а дальше заявил, что в последнее время все чаще деньги со счетов клиентов списывают мошенники.

Дальше собеседник предложил ростовчанину перевести сбережения на якобы безопасный счет. 40-летний мужчина, опасаясь разорения, выполнил все, что сказал незнакомец.

Как только последняя операция онлайн была завершена, со счета ростовчанина тут же списались 403 тысячи рублей. А псевдобанкир перестал отвечать на звонки. Тогда мужчина понял, что его обманули, и отправился писать заявление в полицию.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, по данному факту завели дело по статье «Кража». Полиция разыскивает злоумышленника.

Если его найдут, а суд признает вину, то мужчина может сесть в тюрьму на срок до шести лет.

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