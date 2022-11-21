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НовостиОбщество21 ноября 2022 14:12

В Ростовской области после аномального потепления ожидается резкое похолодание

Во вторник, 22 ноября, область накроет ливнями и туманом
Лейла МИРИШОВА
Дончанам следует утепляться

Дончанам следует утепляться

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донском регионе после аномального потепления придут холода. Об этом сообщили в Ростовском гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 22 ноября, в область придут сильные дожди и туман. В среду, 23 ноября, в регионе ожидается до +9 градусов тепла в южной части, а в северной столбики термометра опустятся до 0.

Резкое похолодание будет сопровождаться осадками, в некоторых районах Ростовской области может ожидаться снег. Дончанам следует утепляться и запастись горячим чаем.

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