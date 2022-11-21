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НовостиОбщество21 ноября 2022 14:31

Прокуратура обязала власти Ростова убирать снег с дорог до того, как появятся сугробы

Коммунальщикам нужно убирать снежный слой толщиной не шесть, а два сантиметра
Лейла МИРИШОВА
Департамент ЖКХ выделил в текущем году на уборку снега больше 66 миллионов рублей

Департамент ЖКХ выделил в текущем году на уборку снега больше 66 миллионов рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Ростова-на-Дону обязала местные власти убирать снег с дорог до того, как образуются сугробы. Об этом сообщил портал 1rnd.ru.

Теперь коммунальным службам нужно убирать снежный слой, толщина которого будет составлять не шесть, а два сантиметра. До этого снег необходимо было убирать, когда его слой составлял больше шести сантиметров. Но это не соответствовало правилам ГОСТ. Так, надзорное ведомство направило в администрацию Ростова протест, и правила поменяли.

Отметим, что коммунальные службы уже готовы к уборке снега. Департамент ЖКХ выделил в текущем году на уборку снега больше 66 миллионов рублей. Однако, в документах указаны все районы города, кроме Железнодорожного.

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