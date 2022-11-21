В Ростове под колесами иномарки пострадал 13-летний мальчик

Несчастный случай произошел на проспекте Ленина. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростове-на-Дону под колесами иномарки Kia K5 пострадал 13-летний мальчик. Это произошло сегодня днем на проспекте Ленина, сообщают сотрудники отдела пропаганды УГИБДД России по региону.

- 21 ноября около 15:20 несовершеннолетний перебегал дорогу в неположенном месте и попал под машину. После несчастного случая его с травмами увезли в больницу, - рассказали в ведомстве.

Предварительно известно, что за рулем машины находился 26-летний водитель. Он спешил от Шеболдаева в сторону Профинтерна и в какой-то момент наехал на ребенка, который выбежал на проезжую часть.

Отметим, что описание случившегося - только предварительная версия автоинспекторов. Детали сейчас уточняют сотрудники полиции. Донских водителей и пешеходов просят быть осторожными. Взрослые должны как можно чаще напоминать детям правила безопасности.

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