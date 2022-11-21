Оборонно-промышленные предприятия Ростовской области на треть увеличили выпуск продукции

Сейчас на оборонных предприятиях занято свыше 27 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области объемы производства предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) увеличились на 29,2%. Этот вывод власти сделали на основе данных за январь-сентябрь 2022 года, говорится на сайте донского правительства.

- За девять месяцев были улучшены темпы в отраслях, связанных с производством химических веществ, продуктов, транспортных средств, компьютеров, электронных и оптических изделий, а также электрического оборудования, - говорится в документе.

За указанный период доля ОПК в общем количестве отгруженной продукции на Дону превысила 54,6%. Сейчас в таких организациях работают свыше 27 тысяч человек. По данным властей, средняя зарплата специалистов составляет порядка 59,8 тысячи рублей.

Добавим, власти региона сейчас внимательно отслеживают экономическую ситуацию на предприятиях. Проводится мониторинг, также промышленные объекты поддерживают субсидиями из федерального и областного бюджетов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти: экономика Ростовской области выходит на восстановительный рост

Эксперты уточнили прогнозы развития региона на период с 2023 по 2025 годы (подробности)