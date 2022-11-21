В Ростове капитально отремонтируют здание областного музея ИЗО

Проект обновления здания уже одобрен Госэкспертизой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Госэкспертиза одобрила проект обновления областного музея изобразительных искусств в Ростове-на-Дону. Эту информацию указали на сайте Единого реестра заключений по объектам капитального строительства.

Будущие работы распланировала компания «Жилстройпроект». Сегодня, 21 ноября, всю документацию, которую подготовил исполнитель официально утвердили. Застройщиком выступит сам музей.

Добавим, речь идет о здании, которое находится в донской столице на улице Пушкинской, 115а. Этот старинный особняк, некогда принадлежал юристу управления Владикавказской железной дороги Аполлону Петрову. Постройку в 1898 году возвели по проекту архитектора Николая Дорошенко. К слову, этот же мастер также вложил труд в создание Дома с ангелами - доходного дома наследников купца Максимова на Московской, 72.

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