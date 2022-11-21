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НовостиЭкономика21 ноября 2022 18:52

Глава Минпромторга России оценил работу оборонно-промышленных предприятий Ростовской области

Денис Мантуров остался доволен качеством донской продукции и мастерством специалистов
Ангелина СКИБА
Донские производства нарастили выпуск продукции почти на треть. Фото: сайт правительства РО

Донские производства нарастили выпуск продукции почти на треть. Фото: сайт правительства РО

Несколько производственных площадок Ростовской области в рамках рабочей поездки посетили министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и губернатор Василий Голубев. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает сайт донского правительства.

Представители власти оценили работу предприятий оборонно-промышленного комплекса. Побывали на вертолетостроительном заводе, а также на предприятиях, где производят химическую продукцию, арамидные и синтетические волокна для нужд Вооруженных сил страны.

Глава федерального Минпромторга Денис Мантуров высоко оценил качество донской продукции и профессионализм специалистов, которые в срок выполняют задачи гособоронзаказа.

Василий Голубев в свою очередь сообщил о стабильных показателях и выразил надежду, что динамика и рост сохранятся до конца года.

- Наблюдаются хорошие темпы увеличения производства. За 9 месяцев оборонные производства нарастили выпуск продукции почти на треть, - отметил глава региона.

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