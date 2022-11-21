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НовостиОбщество21 ноября 2022 19:46

22 ноября в Ростовской области сохранится аномальное тепло

При этом днем в большинстве территорий пройдет дождь
Ангелина СКИБА
Погода будет облачной с прояснениями

Погода будет облачной с прояснениями

Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 ноября в Ростовской области еще сохранится аномальное тепло, местами по региону возможны осадки. Такой прогноз со ссылкой на Гидрометцентр опубликовали на сайте МЧС.

- Будет облачно с прояснениями. Днем в большинстве районов пройдет небольшой или умеренный дождь. Ночью и утром ожидается туман, - говорится в сообщении.

Добавим, температура воздуха во вторник должна установиться в районе +8-13 градусов, в некоторых территориях будет до +17. Ветер обещают преимущественно южный и юго-западный около 6-11 м/с.

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