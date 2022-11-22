Власти Ростова-на-Дону сообщили о количестве убежищ под больницами и поликлиниками

Точное количество убежищ в целом по городу не раскрывают Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больницы и поликлиники донской столицы имеют в общей сложности 55 «заглубленных помещений», которые можно использовать в чрезвычайных ситуациях, сообщает 161.ru. Эту информацию «КП - Ростов-на-Дону» 22 ноября также подтвердили в городской администрации.

Как пояснили власти, в период с 25 по 31 октября проводилась массовая проверка возможных укрытий. Организациям также рассылали запросы о наличии и состоянии подобных мест.

По итогам объездов и поступивших ответов сформировали определенный список. При этом точное количество убежищ в целом по городу не раскрывают.

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