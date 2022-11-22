В Ростове в 2023 году отремонтируют улицу Вселенную

Строительная техника оказывает негативное воздействие на состояние дороги
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове-на-Дону в следующем году отремонтируют улицу Вселенную, которая находится в Верхнетемерницком. Об этом сообщили в городском администрации.
Горожане несколько раз жаловались на плохое состояние, в котором находится дорога. На данный момент территория в том районе активно застраивается новыми домами, а значит, строительная техника оказывает негативное воздействие на состояние дороги.
- Сейчас Ворошиловский район Ростова-на-Дону занимается разработкой технического паспорта на данный участок дороги, – рассказали в администрации Ростова.
Изношенное полотно дороги приведут в порядок в следующем году, как только наступят благоприятные погодные условия.
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