В Ростове в 2023 году отремонтируют улицу Вселенную

Строительная техника оказывает негативное воздействие на состояние дороги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону в следующем году отремонтируют улицу Вселенную, которая находится в Верхнетемерницком. Об этом сообщили в городском администрации.

Горожане несколько раз жаловались на плохое состояние, в котором находится дорога. На данный момент территория в том районе активно застраивается новыми домами, а значит, строительная техника оказывает негативное воздействие на состояние дороги.

- Сейчас Ворошиловский район Ростова-на-Дону занимается разработкой технического паспорта на данный участок дороги, – рассказали в администрации Ростова.

Изношенное полотно дороги приведут в порядок в следующем году, как только наступят благоприятные погодные условия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге начали ремонт дороги на Николаевском шоссе

Также работы ведутся на улице Инициативной

(Подробности)