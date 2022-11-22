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НовостиОбщество22 ноября 2022 10:22

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение, ожидаются снег и сильный ветер

Жителей региона просят быть предельно внимательными и осторожными в непогоду
Ангелина СКИБА
В случае опасности следует обращаться по номеру «112»

В случае опасности следует обращаться по номеру «112»

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Местами в Ростовской области до конца суток 22 ноября, а также утром и в первой половине 23 ноября ожидаются мокрый снег и сильный ветер. Из-за этого уже объявили штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба управления МЧС России по региону.

- Возможны сильные дожди с грозами и юго-западным или западным ветром до 20-24 м/с. Утром и днем в среду по северу и западу области выпадут снежные осадки, - предупредили в экстренном ведомстве.

Во время разгула стихии нужно держаться как можно дальше от любых слабоукрепленных конструкций, зеленых насаждений и ЛЭП. В случае перепадов электричества в квартирах нужно сразу же отключать всю технику. При любых опасностях следует обращаться по номеру «112».

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