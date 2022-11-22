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НовостиОбщество22 ноября 2022 11:14

В Ростове врача-эндокринолога осудили за смерть краснодарского «каннибала»

Медика признали виновной по статье о причинении смерти по неосторожности
Михаил СТРИЖЕВ
Решение огласили в Октябрьском районном суде.

Решение огласили в Октябрьском районном суде.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Октябрьский районный суд в Ростове вынес приговор врачу-эндокринологу отделения межобластной больницы филиала медико-санитарной части № 61 Федеральной службы исполнения наказаний. Ее обвиняли в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, в феврале 2020 года медик допустила недостатки при оказании медицинской помощи пациенту. Ее обвинили в том, что вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей она причинила осужденному смерть по неосторожности.

Суд признал эндокринолога виновной. Ей назначили наказание в виде ограничения свободы на два года. Однако в связи с истечением срока давности от отбывания наказания ее освободили.

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