Власти Ростова пообещали не допустить залежей снега на улицах города

Сейчас в готовности находятся 250 единиц техники Фото: Михаил ФРОЛОВ

На улицах Ростова-на-Дону, в том числе около остановок и переходов, не должны скапливаться залежи снега. Сугробы зимой будут убирать и вывозить на специальные площадки. Об этом сегодня, 22 ноября, на заседании коллегии в администрации города рассказал директор департамента ЖКХ Алексей Пономарев.

- Районы согласовали с комитетом по охране окружающей среды 12 мест складирования общей площадью около 50 тысяч кв. метров. Есть также дополнительные территории, еще примерно 16 тысяч кв. метров, - сообщил Алексей Пономарев.

Чиновник добавил, что к расчистке и вывозу снега в этом сезоне могут привлечь больше машин, чем годом ранее. Сейчас в готовности находятся 250 единиц техники, еще более 100 задействуют в случае сверхнормативных осадков. С гололедом будут бороться с помощью специальных реагентов, которых приобрели уже 11 тысяч тонн. Кроме того, за уборкой в районах теперь будут следить отдельные специалисты.

Добавим, до конца 2022 года на содержание улично-дорожной сети Ростова-на-Дону выделили 1 млрд 237 млн рублей, из которых 629,3 млн рублей были предназначены как раз для работ в зимнее время. На эти же цели в 2023 году собираются потратить 857,2 млн рублей.

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