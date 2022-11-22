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НовостиОбщество22 ноября 2022 11:54

Госэкспертиза одобрила проект реконструкции мечети в Ростове-на-Дону

Речь идет о сооружении, которое находится на улице Фурмановской
Ангелина СКИБА
Одновременно молиться в помещении сейчас могут до 1500 человек. Фото: сайт Центрального духовного управления мусульман Ростовской области

Одновременно молиться в помещении сейчас могут до 1500 человек. Фото: сайт Центрального духовного управления мусульман Ростовской области

В Ростове-на-Дону проект реконструкции мечети успешно прошел государственную экспертизу. Информацию о положительном заключении указали на сайте Единого реестра заключений по объектам капитального строительства.

Судя по открытым данным, речь идет о здании, которое находится на улице Фурмановской, 131. Известно, что во время ремонта в том числе собираются увеличить вместимость сооружения. План будущего обновления подготовил один из индивидуальных предпринимателей по заказу Центрального духовного управления мусульман Ростовской области.

Напомним, мечеть на Фурмановской в донской столице построили за несколько лет, в период с 1999 до 2003 года. Сейчас это двухэтажное здание общей площадью 800 кв. метров, есть отдельно стоящий минарет. Одновременно молиться в помещении могут до 1500 человек.

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