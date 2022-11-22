Алексей Логвиненко: жители Ростова-на-Дону не одобрят тотальную уборку снега

Для борьбы с гололедом в этом году закупили 11 тысяч тонн реагента Фото: Михаил ФРОЛОВ

Улицы в Ростове-на-Дону должны быть вычищены от снега, но тотальной уборки сугробов все равно не получится. Это в том числе связано с вопросом финансирования зимних работ и отношением ростовчан к тратам бюджета. Такое заявление на заседании коллегии в городской администрации сделал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Ежегодно наращиваем финансирование, докупаем технику, но каждая машина - это бензин и зарплата водителя, что для города тяжело по деньгам. При этом мы находимся не в какой-то другой стране, где снега быть не должно и это аномалия. Можем убрать больше, но, уверен, сами жители это не поддержат. Скажут, извините, вы могли бы еще десять контейнерных площадок отремонтировать, но все потратили на вывоз снега, - пояснил Алексей Логвиненко.

При этом руководитель администрации подчеркнул, что основные магистрали, дороги, где курсирует общественный транспорт, а также пешеходные аллеи в обязательном порядке нужно вычищать от снежного покрова.

Напомним, до конца 2022 года в Ростове на содержание улиц выделили 1 млрд 237 млн рублей, из которых 629,3 млн рублей были предназначены для проведения работ зимой.

Сейчас в готовности к сезонной уборке улиц находятся 250 спецмашин, еще 100 могут задействовать, если будут сверхсильные осадки. Также выпавший снежный слой планируют постепенно убирать и вывозить на 12 специальных площадок. Добавим, для борьбы с гололедом в этом году закупили 11 тысяч тонн реагента.

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