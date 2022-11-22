Новую поправку приняли в Устав Ростовской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовская область официально больше не граничит с Украиной. Соответствующую поправку приняли в Устав региона. Ситуацию разъяснил председатель Законодательного собрания Дона Александр Ищенко.

- Сопредельными для Ростовской области считаются новые регионы, которые вошли в состав России. Донская земля теперь не граничит с иностранными государствами. Лишается ли наш край статуса приграничной территории, в Уставе не определяется. Однако совершенно очевидно, что внешней государственной границы не будет, - отметил Александр Ищенко.

Спикер донского парламента добавил, что сейчас на Дону обсуждаются идеи об укреплении связей с ДНР и ЛНР, в том числе по созданию содружества регионов и экономической кооперации.

Напомним, теперь донской регион граничит только с Калмыкией, Кубанью, Ставропольским краем, Волгоградской, Воронежской областями, а также Донецкой и Луганской Народными Республиками. Последние две территории в конце сентября 2022 года вошли в состав России по итогам референдумов.

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