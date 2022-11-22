Библиотекам Запорожья власти Ростова помогут заменить нацистские книги

В Ростове уже собрали 1,5 тысячи интересных книг Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ростовские власти помогут библиотекам Запорожья избавиться на нацистских книг. Об этом сообщила глава городского управления культуры Яна Пилявская.

После вхождения в состав России Запорожской области, в местных библиотеках прошли проверки на наличие нацистских материалов. Из-за чего на книжных полках появилось много места.

По словам Яны Пилявской, все произведения нацистского характера были уничтожены. В скором времени на полках появятся произведения русских классиков, детские сказки и сборники стихотворений русских поэтов. Писатели Ростова-на-Дону, городские библиотеки и неравнодушные горожане уже собрали 1,5 тысячи всевозможных интересных книг, которые отправятся в библиотеки Запорожья.

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