Сити-менеджер Ростова-на-Дону возмутился из-за невыдачи городу паспорта готовности к зиме

Нарекания Ростехнадзора вызвали котельные в подвалах домов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко попросил разобраться в ситуации с невыдачей городу паспорта готовности к зиме. С этим вопросом 22 ноября на заседании коллегии глава администрации напрямую обратился к представителю прокуратуры.

- У нас есть прокурор, надеюсь, он даст юридическую оценку действиям Ростехнадзора. Выставлять требования, которые они заявляют, возможно, немного неправильно с точки зрения закона, - сказал Алексей Логвиненко.

Замечание последовало после отчета директора департамента ЖКХ Алексея Пономарева. Чиновник сообщил, что с 10 по 15 ноября в донской столице проверяли готовность к отопительному периоду. После этого эксперты Ростехнадзора сделали 15 замечаний.

В основном недочеты касались оформления документов. Однако четыре замечания касались баланса мощности котельных и их эксплуатации в подвалах.

Алексей Пономарев отметил, что 9 нарушений быстро устранили, но вопросы ликвидации подвальных котельных решить столь же оперативное просто нельзя. Об этом было известно сотрудникам Ростехнадзора, но котельные все же в итоге стали камнем преткновения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алексей Логвиненко: жители Ростова-на-Дону не одобрят тотальную уборку снега

Сити-менеджер объяснил, почему нельзя будет полностью убрать все снежные сугробы (подробности)