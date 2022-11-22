Ливень и сразу несколько ДТП вызвали в Ростове-на-Дону 9-балльные заторы

Произошло около шести дорожных происшествий. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

Вечером 22 ноября ливень и сразу несколько ДТП в разных районах Ростова-на-Дону вызвали 9-балльные заторы. Сложности на дорогах в донской столице отмечает сервис «Яндекс. Карты».

Так, судя по данным на 18:45, машины сейчас стоят на Красноармейской, Максима Горького, Большой Садовой, Береговой, Малюгиной, Журавлева, на Буденновском, Сиверса, Лесопарковой, Мадояна, Еременко, Доватора, Малиновского и на ряде других улиц.

Аварии произошли на проспекте Сиверса и на Ворошиловском. Три отдельных происшествия были замечены на проспекте Космонавтов, еще одно - на Волкова.

Напомним, о непогоде жителей Дона ранее предупредили спасатели. Сегодня и завтра в регионе ожидаются сильные дожди, местами мокрый снег и ветер до 20-24 м/с.

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